А. Савиных: Мир входит в период серьезных потрясений

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Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Важное сообщение для всех белорусских граждан - мир входит в период серьезных потрясений. Дело совсем не в Беларуси. Меняется вся политическая карта мира. Все крупные государства включились в гонку по определению своих зон влияния. Сегодня выжить государствам только в крупных союзах, которые смогут обеспечить стабильность и поступательное развитие. Это будет звучать очень радикально, но можно сказать, что Третья мировая война уже началась. Другой вопрос, что горячая фаза будет заменена, вместо широкой военной конфронтации будет большое количество локальных конфликтов. Задумайтесь! Их уже десятки в мире. А основное давление перенесено на сферу экономики и сферу информационных столкновений, что мы сейчас и видим. Посмотрите на торговую войну между США и Китаем. Даже посмотрите на обострение отношений между континентальным ЕС и США. Соглашение о свободной торговле так и не подписано, и могу вас заверить, и не будет подписано. Обостряются отношения между Британией и континентальной Европой. И это происходит везде по всему миру. В такой ситуации нужно думать не о хорошем отдыхе на море, нужно консолидироваться, объединяться и начинать думать о национальных интересах. Мы находимся в сложном времени. От того, как мы будем действовать, от того, каково будет наше поведение, зависит в конечном итоге будущее Беларуси. И я убежден, что я ничего не преувеличиваю.

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