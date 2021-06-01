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В Боровлянской средней школе № 3 прошел фестиваль "Жизнью жить"
01.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Игровые площадки развернулись по всей стране. Так, в Боровлянской средней школе № 3 прошел фестиваль "Жизнью жить", который объединил около 200 ребят с особенностями развития со всего Минского района. Дети представили свои творческие номера, а затем в холле школы для них развернули настоящий городок детства: шесть мастер-классов, на которых не только школьники, но и взрослые смогли заняться рукоделием, почувствовать себя в роли фотомодели и посетить инклюзивный театр.
Анна Королевич, директор Боровлянской средней школы № 3:
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Игровые площадки развернулись по всей стране. Так, в Боровлянской средней школе № 3 прошел фестиваль "Жизнью жить", который объединил около 200 ребят с особенностями...
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