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Игровые площадки развернулись по всей стране. Так, в Боровлянской средней школе № 3 прошел фестиваль "Жизнью жить", который объединил около 200 ребят с особенностями развития со всего Минского района. Дети представили свои творческие номера, а затем в холле школы для них развернули настоящий городок детства: шесть мастер-классов, на которых не только школьники, но и взрослые смогли заняться рукоделием, почувствовать себя в роли фотомодели и посетить инклюзивный театр.



Анна Королевич, директор Боровлянской средней школы № 3:

Я очень рада, что сегодня эти дети не изолированы. Они спокойно приходят в школу, они находятся в среде, они социализируются. Дети великолепно с ними играют, великолепно с ними взаимодействуют. И есть причины гордиться: если вы зайдете в обычный класс, если у ребенка нет физических отклонений внешних, то вы никогда не узнаете, что у этого ребенка есть особенности



Праздник сегодня устроили и в РНПЦ детской онкологии. Юные пациенты получили подарки от сенаторов.





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