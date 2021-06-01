Источник материала: БT

Представители более 30 стран станут участниками ХХХ, юбилейного, "Славянского базара". О подготовке к грандиозному событию журналистам рассказали на пресс-конференции. Главной праздничной локацией по традиции станет Летний амфитеатр.

Насыщенная программа ожидает гостей международного форума в музеях - выставочная программа пользуется особой популярностью во время "Славянского базара". Масштабный джазовый проект состоится на сцене областной филармонии, зрителей ждут в театре Якуба Коласа и в Белорусском театре "Лялька". Много мероприятий в открытом формате: конкурс мажореток и барабанщиц, турнир традиционного бытового танца, музыкальный подарок от духовых оркестров. Пройдет и кинопоказ под открытым небом.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": Много таких пазлов, которые складываются и создают фестивальную атмосферу. И я думаю, что в юбилейный фестиваль она будет особенная. Многие готовят адресные юбилейные сюрпризы. Накануне пришла информация, что возобновляется сообщение Полоцк - Москва, Гомель - Москва. Нашим артистам, да и зрителям, которые приезжают, будет намного комфортнее. Поэтому мы приглашаем! Друзья, появилась возможность приехать прямо к перрону, на Витебский вокзал приехать на "Славянский базар".

Готовятся удивить гостей и участники феста уличного искусства "На семи ветрах". Областной центр во время "Славянского базара" будет в распоряжении художников, актеров, танцоров, перформеров и мастеров фаер-шоу.





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