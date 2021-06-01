Министерство иностранных дел присоединилось к благотворительной акции #разамздзецьмі

Источник материала: БT

К праздничной эстафете сегодня присоединились сотрудники Министерства иностранных дел, а также дипломатический корпус. С поздравлениями и подарками они пожаловали в Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернат. Там воспитываются 96 детей с нарушениями зрения. Большинство из них сейчас на каникулах дома. В учреждении же праздник улыбок и сюрпризов провели для тех, кто остался без родительской любви и заботы. Вместе с детьми представители министерства отправились в "Путешествие по станциям", также для гостей воспитанники подготовили творческие номера.

К доброму делу присоединились посольства пятнадцати стран. Среди них Китай, Турция, Италия, Венесуэла. Также инициативу поддержали Туркменистан, Палестина. Подарков подготовили много. Уже завтра праздничный марафон продолжится в Червенском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, а также в столичном детском доме № 3.





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