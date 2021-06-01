Источник материала: БT

Дети, их здоровье и счастье - та абсолютная ценность, которая объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий и религиозных конфессий. С таким посылом сегодня прошла праздничная встреча в Республиканском реабилитационном центре детей-инвалидов в Минске. Представители этнических общин и национальных товариществ в Беларуси пришли поприветствовать детей с ограниченными физическими возможностями и подарить им неограниченную любовь, внимание, а также познакомить с культурой своих стран. Для почти сотни воспитанников центра прошел концерт, который состоял из песен и танцев Украины, Армении, Польши и Кореи.

Мероприятие стало красивым финишем Недели детства, которую провел Белорусский детский фонд. Эта акция традиционная. В нынешнем году она прошла под девизом "Пусть всегда будет солнце".





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