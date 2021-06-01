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ГАИ и МЧС провели акцию ко Дню защиты детей

01.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ко Дню защиты детей масштабную акцию провели спасатели - представители всех аварийных служб Минска и сотрудники столичной Госавтоинспекции.

Школьники и их родители участвовали в викторинах, квестах и конкурсах по безопасности. Они получили подарки за призовые места. Главный акцент на правила безопасности, дома и рядом с дорогой, ведь у детей период летних каникул.

ГАИ будет напоминать взрослым и детям о соблюдении правил безопасности на дороге в течение всего летнего периода. С водителями и пешеходами проведут разговоры, также будут организованы патрули около пешеходных переходов вблизи детских площадок и дворов.


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Теги: Минск
 
 
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Ко Дню защиты детей масштабную акцию провели спасатели - представители всех аварийных служб Минска и сотрудники столичной Госавтоинспекции. Школьники и их...
 
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