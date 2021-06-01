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Международный день детей сегодня отмечают во всем мире. Беларусь не исключение. Защита прав и интересов детей, охрана материнства и детства в приоритетах государственной политики. По всей стране сегодня прокатилась волна детских улыбок, которые зарядили и взрослых. Подарки, сюрпризы, конкурсы и концерты. Особое внимание тем, кто в нем нуждается особо. Репортаж Екатерины Тихомировой.

Праздник детства. Главные герои - самые маленькие наши граждане. И пусть не все могут в этот день находиться в парке развлечений, развлечения для них доставили прямо в больницы и центры реабилитации вместе с подарками.

В нашей стране проживает около 2 миллионов детей. Это пятая часть населения. 80 % в городах, 20 % на селе. И каждый из ребят требует особого внимания и заботы. Забота о здоровье, образовании и развитии - каждое из направлений во внимании на государственном уровне.

В стационаре 2-й столичной детской клинической больницы сегодня 184 ребенка. Среди них и ребята с диабетом, для которых здесь не только лечение. 13-летняя Полина Тычинская о своем недуге знает уже не меньше, чем ее лечащий врач.

Полина Тычинская: "Я сюда первый раз прибыла, когда у меня первый раз диагностировали диабет, и теперь здесь часто лежу. Мы изучаем наше заболевание и учимся правильно контролировать наше здоровье. Это полезно, потому что если мы не будем изучать, то для нашего здоровья это будет очень плохо".

И больничные стены ни в коем случае не должны быть в серых красках, досуг для маленьких пациентов - важный элемент оздоровления. Игровые комнаты пополнились новыми игрушками - им особенно рады малыши.













Городок детства

Городок детства развернулся прямо в холле Боровлянской средней школы № 3. Инклюзивный фестиваль "Жизнью жить" объединил около 200 ребят с особенностями развития и наполнил стены детским смехом.

Анна Королевич, директор Боровлянской средней школы № 3: "Я очень рада, что сегодня эти дети не изолированы. Они спокойно приходят в школу, они находятся в среде, они социализируются. Дети великолепно с ними играют, великолепно с ними взаимодействуют. И есть причины гордиться тем, если вы зайдете в обычный класс, если у ребенка нет физических отклонений внешних, то вы никогда не узнаете, что у этого ребенка есть особенности".

Спортивный инвентарь, книги, игрушки и сладости, но самым главным подарком стала песочница-трансформер для деток гродненских специальных яслей-сада № 5, где занимаются воспитанники с особенностями психофизического развития. Праздник устроили депутаты и профсоюзы.

А к воспитанникам столичного детдома № 3 пришли в гости инспекторы госконтроля. Ребяческая непосредственность вызвала только самые положительные эмоции у дядей в строгих костюмах, взамен взрослые вручили подарки и поучаствовали в конкурсах.

Дипломаты сегодня наведались к воспитанникам молодечненской школы-интерната. Презенты для детворы интернациональные - к добрым делам присоединились посольства 15 стран: Китая, Турции, Италии, Венесуэлы. Поддержали инициативу Туркменистан и Палестина.















Народные танцы из Кореи, колорит армянских гор, украинские песни и польские забавы. Республиканский реабилитационный центр сегодня навестили представители этнических общин и национальных обществ Беларуси, чтобы не только поприветствовать детей с ограниченными возможностями, но и подарить им неограниченную любовь, внимание и самобытную культуру своих стран.

Дети должны чувствовать постоянную заботу

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Наши дети должны чувствовать постоянную заботу и внимание. Для нас важно, что государство оказывает всемерное содействие в организации летней оздоровительной кампании. В этом году около 347 тысяч детей отдохнут в летних лагерях. Активно работает внедосуговая и творческая составляющая. Около 380 тысяч детей получают дополнительное творческое образование. И эти центры тоже будут работать летом.

Внимание к маленьким героям сегодняшнего праздника не только 1 июня. Защита детей и семейная политика - приоритет в развитии государства. Сегодня каждый четвертый ребенок в нашей стране получает пособия. Семейный капитал, улучшение жилищных условий и многое другое для комфортной жизни каждого, даже самого маленького гражданина, чтобы озорной смех ежедневно наполнял наши сердца.