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Янина Сазонова - главный администратор телеграм-каналов

01.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вот еще одна меркантильная особа из сборища невероятных. Знакомьтесь: Янина Сазонова - главный администратор телеграм-каналов "Каратели Беларуси", "Все нарушения", "Внуки Партизан" и главный редактор "Черной книги Беларуси". Под ником I Hate Omon эта недореволюционерка призывала к насилию, собирала деньги на убийства руководителей различного уровня, на диверсии. Ради славы и денег готова пойти на все что угодно и даже обречь на смерть совершенно невинных людей. При этом сама никогда не задерживалась и руководить революционными процессами предпочитала издалека: то из США, то из Литвы.

 
 
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Вот еще одна меркантильная особа из сборища невероятных. Знакомьтесь: Янина Сазонова - главный администратор телеграм-каналов "Каратели Беларуси", "Все нарушения",...
 
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