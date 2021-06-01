Источник материала: БT

Вот еще одна меркантильная особа из сборища невероятных. Знакомьтесь: Янина Сазонова - главный администратор телеграм-каналов "Каратели Беларуси", "Все нарушения", "Внуки Партизан" и главный редактор "Черной книги Беларуси". Под ником I Hate Omon эта недореволюционерка призывала к насилию, собирала деньги на убийства руководителей различного уровня, на диверсии. Ради славы и денег готова пойти на все что угодно и даже обречь на смерть совершенно невинных людей. При этом сама никогда не задерживалась и руководить революционными процессами предпочитала издалека: то из США, то из Литвы.