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И. Коротченко: Протасевич не жертва, а террорист и должен ответить по закону

01.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что же касается Протасевича, который также был задержан в Минске, то, по мнению экспертов, это не жертва, а террорист и должен ответить по закону. Любой человек, который ведет экстремистскую деятельность против своего государства, является государственным преступником. Это аксиома. В случае с белорусом он еще и отработанный материал.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко не исключает, что задержание Протасевича заранее смоделированная многоходовая операция западных спецслужб. Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт (Россия):
Человек, если вел такую деятельность, направленную против законной власти Германии, Литвы, в случае, если бы он попал в руки властей соответствующего государства, естественно, против него были бы применены аналогичные меры по задержанию и проведению следствия. Потому что человек, который занимается экстремистской деятельностью, направленной против конституционного строя, по меркам любой страны является госпреступником. Не надо рыдать, что его судьба будет теперь определяться законодательством Уголовного кодекса РБ. Протасевич не жертва, в какой-то степени это отработанный уже материал. Мы не можем исключать ситуацию, что все это была многоходовка - операция западных спецслужб. Зная, что он летит этим самолетом, что маршрут полета будет проходить в воздушном пространстве РБ, заранее смоделировали ситуацию, чтобы дальше, когда Протасевич попадет в руки белорусских властей, обвинить во всем Президента Лукашенко и РБ. Во всяком случае, следствие должно отработать и эту версию.
 
Теги: Минск
 
 
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Что же касается Протасевича, который также был задержан в Минске, то, по мнению экспертов, это не жертва, а террорист и должен ответить по закону. Любой человек,...
 
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