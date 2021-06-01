А. Авдонин: Главный аспект белорусско-российских отношений - экономическое сотрудничество

Источник материала: БT

Встреча президентов Беларуси и России в Сочи вызвала огромное количество домыслов и разговоров. Сегодня Александр Лукашенко на совещании раскрыл подробности. В центре внимания, как уже отмечалось, были экономика, противостояние санкциям, возобновление авиаперелетов.

Своим мнением о результативности переговоров лидеров двух стран в эксклюзивном интервью нашему телеканалу поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

- Алексей, как Вы можете прокомментировать подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи?

- Сегодняшнее публичное выступление главы государства как раз четко охарактеризовало, что основное направление касалось экономических вопросов и возможностей углубления сотрудничества, когда на нас давят разные страны и добиваются того, чтобы мы - Беларусь и Россия - действовали отдельно друг от друга. Естественно, эффект мы сейчас наблюдаем совершенно иной. РФ готова поддержать в этих сложных условиях и в экономическом направлении, и в оборонном. И все эти темы обсуждались в ходе встречи, но главный аспект касался как раз экономических тематик, потому что экономика является основой для эффективной реализации других программ: социальных, культурных, в оборонной сфере.

- В центре внимания двух президентов была ситуация с авиаперелетами. Ожидается, что Белавиа будет осуществлять больше рейсов в российские регионы.

- Давление и санкции в отношении Белавиа несоразмерны. И, конечно же, РФ выступила тем локомотивом, который сейчас поддерживает экономическое состояние предприятия, обеспечит больше рейсов и транзита наших граждан в московские и российские аэропорты и этим самым даст возможность нашим гражданам спокойно слетать в южные страны, отдохнуть, реализовать запланированные отпуска и не создать какую-то социальную напряженность.

А. Авдонин: Действия Беларуси в отношении задержанных полностью соответствуют международному праву

- Также стало известно, что следствие по обоим задержанным на рейсе Ryanair будет проходить в Беларуси. Как Вы оцениваете это решение?

- Все действия Беларуси и те заявления, которые были сделаны главой государства, полностью укладываются в международное право, полностью содействуют международному праву, и, конечно же, все представители иностранных внешнеполитических ведомств, в частности, РФ будут иметь возможность получить полностью всю информацию о ходе следствия и последующих судебных процессах. Однозначно надо понимать, что данные лица, которые сейчас находятся в следствии, подпадают под категорию тех граждан, которые совершали противоправные действия в отношении граждан Республики Беларусь, в отношении госведомств и создавали ту деструктивную волну, которая привела к событиям 2020 года и последующим событиям.