И ради этого стоило ломать свои судьбы?

Источник материала: БT

Видео, которое мы сейчас покажем, снято как раз в те августовские дни. В то время, когда уже кипели уличные страсти, эти ребята, отработав смену, упивались, заметьте, революцией у себя дома. Ни о каких мирных протестах речь и не шла.



Впору спросить себя, стоило ли ради этого ломать свои судьбы? Ведь многие из тех, кого они подстрекали на несанкционированную акцию, которых направляли и провоцировали на столкновения с силовиками, задержаны. Стоило обманываться великой идеей ради смеха и веселья двух пацанов, делить жизнь на до и после. Задумайтесь, людям, которые использовали вас как, пушечное мясо, вы собирались доверить свою судьбу и судьбу страны.



