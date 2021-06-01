|
И ради этого стоило ломать свои судьбы?
01.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Видео, которое мы сейчас покажем, снято как раз в те августовские дни. В то время, когда уже кипели уличные страсти, эти ребята, отработав смену, упивались, заметьте, революцией у себя дома. Ни о каких мирных протестах речь и не шла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео, которое мы сейчас покажем, снято как раз в те августовские дни. В то время, когда уже кипели уличные страсти, эти ребята, отработав смену, упивались, заметьте,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)