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И ради этого стоило ломать свои судьбы?

01.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Видео, которое мы сейчас покажем, снято как раз в те августовские дни. В то время, когда уже кипели уличные страсти, эти ребята, отработав смену, упивались, заметьте, революцией у себя дома. Ни о каких мирных протестах речь и не шла.

Впору спросить себя, стоило ли ради этого ломать свои судьбы? Ведь многие из тех, кого они подстрекали на несанкционированную акцию, которых направляли и провоцировали на столкновения с силовиками, задержаны. Стоило обманываться великой идеей ради смеха и веселья двух пацанов, делить жизнь на до и после. Задумайтесь,   людям, которые использовали вас как, пушечное мясо, вы собирались доверить свою судьбу и судьбу страны.

 
 
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Видео, которое мы сейчас покажем, снято как раз в те августовские дни. В то время, когда уже кипели уличные страсти, эти ребята, отработав смену, упивались, заметьте,...
 
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