Шоу с Латыповым в суде - жалкая попытка увести публику от основных новостей

Источник материала: БT

Сегодня кое-кто опять пытался соорудить очередную сакральную жертву в прямом эфире. В центре внимания на этот раз оказался Степан Лаптыпов, суд над которым начался в Минске. Прямо на скамье подсудимых он решил изобразить попытку суицида. Ранее такие же попытки, напомним, предпринимали Павел Северинец и Игорь Лосик. Но все обернулось дешевой постановкой на камеру.



Шоу в суде - жалкая попытка увести публику от основных новостей.



Наша экономика чувствует себя вполне нормально, а международное сотрудничество набирает обороты. Но напрашивается вопрос: кто надоумил обвиняемого и кто спровоцировал представление в суде? Кто созывал публику для шоу? А в том, что это представление, нет сомнений, ведь если человек решил покончить с собой, зрители ему не нужны. А тут Латыпов прекрасно понимал, что конвой рядом, и, если что, милиция поможет, а врачи окажут лучшую квалифицированную помощь. И как итог - покинуть этот мир не получилось.



Зато яркие кадры и вой в оппопомойках - это да. Латыпова вынесли из здания суда. Судя по кадрам, он моргает – значит, в сознании. И крови, кстати, на нем не так много. К большому расстройству "змагаров" одет он в белую фуфайку под кожаной курткой, и все пятна отчетливо видны.



Еще обратим ваше внимание вот на что: все оппопомойки сегодня с утра активно бустили тему Латыпова, как будто другой повестки нет. Видно, чего-то такого ожидали. И еще наводит на размышление видео из зала суда, которое тут же утекло в экстремистские "телеги". А следом посыпались комментарии, заявления.

Яркие кадры и вой в оппопомойках



Обращения к Западу, мол, смотрите! Все так просто и очевидно, что даже жалко. Что касается самого Степана Латыпова, 94 раза привлекался к административной ответственности плюс уголовная за мошенничество. Он же в августе 2020-го с помощью ядохимикатов планировал совершить теракт, был остановлен силовиками. И сегодня ему вменяют несколько статей УК: мошенничество, организация и подготовка беспорядков и сопротивление.

Политическое самоубийство

И еще немного информации для тех, кто сомневается в постановке и хорошо отработанном шоу. Несколько примеров из жизни. Политическое самоубийство имеет несколько особенностей: оно всегда стремится к публичности, а сам метод зачастую отличается высокой степенью художественности.



Это всегда перформативное высказывание, максимально радикальная форма индивидуального или коллективного протеста. Общечеловеческий страх смерти создает общественный резонанс вокруг любого публичного самоубийства. Медиа начинают неистово тиражировать фотографии с места событий, а политическое содержание такого акта максимально актуализируется. Рост числа таких перформансов часто свидетельствует о том, что иные методы борьбы уже исчерпаны.



Во время "арабской весны" было зафиксировано как минимум 14 инцидентов политических самоубийств, которые способствовали разгоранию протестов. Тунисская революция началась с самосожжения Мохамеда Буазизи. Вот такие стандартные приемы политтехнологий.





