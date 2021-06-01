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Следователи назвали предположительную причину ЧП в Ратомке

02.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следователи назвали предположительную причину ЧП в Ратомке, где сегодня днем загорелась постройка центра олимпийской подготовки конного спорта. Установлено, что конюх выполнял работы с помощью болгарки. Искра попала на сено, отчего и вспыхнул пожар. Благодаря слаженным действиям очевидцев и работников лошади не пострадали. За помощью к медикам обратилась одна несовершеннолетняя девушка, которая участвовала в спасении. У нее легкое отравление продуктами горения, госпитализация ей не понадобилось.

Владимир Королев побывал на месте происшествия.

Это первые кадры с места событий, журналист АТН Глеб Горбатенко оказался в тот момент в Ратомке. Тогда еще не подъехали первые расчеты спасателей. Горящее здание, десятки очевидцев и сотрудники центра, спасающие своих питомцев.

Ежедневно в центре проходят занятия. Это основная база национальной команды по конному спорту. Здесь готовят наездников, спортсменов, тренеров и других специалистов. На момент пожара в конюшне были десятки лошадей.
Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по всей крыше. Первые расчеты спасателей приехали уже через 5 минут, к этому времени из горящей конюшни вывели лошадей.

Виталий Пекурин, замначальника Минского областного управления МЧС Беларуси:
Сообщение поступило в 12:44. Подразделения оперативно прибыли, горела кровля открытым пламенем. В 13:30 пожар ликвидирован. Работали по второму номеру вызова. 8 цистерн, 2 штабных авто.
Лошади всегда привлекают детей, оттого в центре много подростков. Некоторые девчонки, спасая лошадей, надышались едким дымом. Одна из них получила легкое отравление продуктами горения. Девочка от госпитализации отказалась, домой ее забрали родители.

Искра от болгарки - предварительная версия ЧП

После ликвидации пожара следователи приступили к осмотру места происшествия. К вечеру стала известна и предварительная причина ЧП.

Николай Афанасьев, начальник Минского районного отдела Следственного комитета Беларуси:
Конюх по собственной инициативе выполнял работы при помощи болгарки. Искра попала на сено, от распространившегося огня произошло возгорание кровли конюшни.


Сейчас спортсменам, тренерам и сотрудникам центра предстоит важная работа - вернуть лошадей в привычный ритм и восстановить крышу над их головами.

 
 
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Следователи назвали предположительную причину ЧП в Ратомке, где сегодня днем загорелась постройка центра олимпийской подготовки конного спорта. Установлено, что...
 
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