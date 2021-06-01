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А. Деев об утечке IT-специалистов, работе ПВТ, интеграции и национальных символах

02.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отдельные ресурсы Байнета продолжают открыто призывать IT-сектор к релокации сотрудников за пределы Беларуси. За некоторыми сайтами стоит украинский бизнес - такие факты сегодня привел руководитель одной из белорусских IT-компаний, бизнесмен Александр Деев. Он стал гостем проекта "Скажинемолчи" в дневном эфире "Беларусь 1". Топ-менеджер уверен: такая открытая "вербовка" обращает на себя внимание, ведь все, кто заходит на рынок той или иной страны, должны работать по ее правилам и законам и делать ее лучше. Тем временем призывы покинуть Беларусь не находят массового отклика в IT-среде. Это подтверждает последняя статистика Парка высоких технологий.       

Стали ли новые требования к IT-компаниям в России сигналом для белорусских айтишников? Что заставило мэра Риги сменить белорусский флаг?  И как гражданская позиция Деева вылилась в ожесточенную дискуссию в IT-среде, кто вышел победителем? Большой разговор с Александром Деевым и другие выпуски "Скажинемолчи" доступны на Youtube канале "Беларусь 1". Следить за новостями проекта можно и в телеграм-канале. 


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Теги: Новости
 
 
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Отдельные ресурсы Байнета продолжают открыто призывать IT-сектор к релокации сотрудников за пределы Беларуси. За некоторыми сайтами стоит украинский бизнес -...
 
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