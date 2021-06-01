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А. Деев об утечке IT-специалистов, работе ПВТ, интеграции и национальных символах
02.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Отдельные ресурсы Байнета продолжают открыто призывать IT-сектор к релокации сотрудников за пределы Беларуси. За некоторыми сайтами стоит украинский бизнес - такие факты сегодня привел руководитель одной из белорусских IT-компаний, бизнесмен Александр Деев. Он стал гостем проекта
Стали ли новые требования к IT-компаниям в России сигналом для белорусских айтишников? Что заставило мэра Риги сменить белорусский флаг? И как гражданская позиция Деева вылилась в ожесточенную дискуссию в IT-среде, кто вышел победителем? Большой разговор с Александром Деевым и другие выпуски
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Отдельные ресурсы Байнета продолжают открыто призывать IT-сектор к релокации сотрудников за пределы Беларуси. За некоторыми сайтами стоит украинский бизнес -...
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