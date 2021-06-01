В. Суслов о санкциях против Беларуси, которые в первую очередь вредят самому Киеву

Источник материала: БT

Украинские санкции против Беларуси в первую очередь вредят самому Киеву, ухудшая и без того шаткое экономическое положение страны - в таком мнении сходятся многие украинские эксперты.

К сожалению, власти не думают об обычных людях, прежде всего о тех, кто ездит в Беларусь на лечение. Вот мнение экс-министра экономики Украины Виктора Суслова.

Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины: Аэропорт "Киев" (Жуляны) объявил о потере 10 % общего оборота, что чувствительно выводит его за грани рентабельности. Но главный вопрос, на который мы должны ответить, почему Украина действует вот так, ухудшая свое собственное экономическое положение? Потому что бензин, дизтопливо - одна проблема. Но подрывается программа президента по большой стройке, потому что Беларусь - крупнейший производитель битума, а битум, как выясняется, из других стран очень сложно завозить, он быстро застывает. Что касается пересадок органов. Да, я сам знаю врачей, которые регулярно отправляли туда больных детей, скажем, на пересадку почки, теперь эти дети, возможно, умрут. Зачем мы это делаем? Какая цель? Спровоцированы чем-то? Беларусь приняла какие-то решения во вред Украине? Нет. Лукашенко приезжал в Украину в октябре 2019 года, заверял Украину в поддержке и много раз эту поддержку демонстрировал. Что сделала Беларусь для того, чтобы Украина начала вводить санкции? Да ничего. Формальный повод, что Беларусь посадила самолет компании Ryanair. Много случаев есть, когда сообщается о наличии бомбы на борту - во всем мире самолеты сажают в ближайшем аэропорту. Сегодня был такой случай. В Германии с этой же компанией объявлено такое же сообщение - и самолет сел в Берлине. Меркель невыездная, наверно, уже санкции против нее ввели.





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