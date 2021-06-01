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МВД рекомендует гражданам не отвечать на подозрительные звонки
02.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В МВД еще раз рекомендуют гражданам не отвечать на подозрительные звонки и ни в коем случае не сообщать никому свои банковские данные (видео).
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В МВД еще раз рекомендуют гражданам не отвечать на подозрительные звонки и ни в коем случае не сообщать никому свои банковские данные (видео). Читайте...
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