Источник материала: БT

Масштабный сельскохозяйственный форум "Белагро" открылся в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". В этом году выставка собрала 410 компаний из 16 стран. Представлены новейшие образцы техники и инновационные технологии в АПК, а также IT-решения для сельского хозяйства. К слову, наша продовольственная безопасность обеспечена, а экспорт за пять лет вырос почти на треть - география насчитывает 116 стран.

Профессиональным сопровождением станет деловая программа - более двух десятков конференций и семинаров. Продлится выставка по 5 июня.