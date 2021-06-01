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Премьера "Беларусьфильма" - "Звезды седьмого неба"

02.06.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подарок маленьким зрителям сегодня сделал "Беларусьфильм". В День защиты детей состоялась премьера мультфильма "Звезды седьмого неба". Лента стала еще и юбилейной, двухсотой, за полувековую историю белорусской анимации. Именно в этом году нашим мультикам 50. Киностудия впервые за долгое время взялась за полный метр. 90 минут ленты рисовали 5 лет. Сегодня мультфильм представили на суд поколения Z.

Премьерный показ - в репортаже Лидии Заблоцкой.

Детская премьера - наш ответ Пиксару и Диснею. "Звезды седьмого неба" нарисовали в полном метре и изначально делали мюзиклом. В первом для страны музыкальном синема можно насчитать рекордные 45 песен.
Музыкальную дорожку в этом мультфильме редко ставили на паузу, играет почти все 90 минут. Саундтреки оригинальны: киноальбом с нуля сочинил и аранжировал композитор Леонид Ширин.

Добрые и поучительные тексты к песням с главным посылом "верь в себя - и будешь сильным" - от гуру жанра детского белкино Елены Туровой. Она же почти пять лет режиссировала притчу по мотивам одноименной книги. Ориентировались не на западные стандарты, остались на фирменных рисованных идеалах. Зритель найдет сходство с "Бременскими музыкантами" и "Летучим кораблем".

Сюжет премьерного мультика продолжительностью 90 минут - в битве монстров и мечтателей. Выдуманная компания проходит настоящий квест, чтобы вернуть людям звездное небо.

"Звезды седьмого неба" - первый белорусский анимационный мюзикл


Премьера "Беларусьфильма" - "Звезды седьмого неба"

Владимир Карачевский, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм": "Взрослые сразу поймут отсылки к библейским заповедям, услышат несколько десятков известных пословиц и проведут ликбез по поведению в киберпространстве. Предупреждаем: все утрировано".

С завтрашнего дня мюзикл появится в афишах ведущих кинотеатров страны. Уже запланировано более 60 сеансов. Кроме кинотеатров ленту покажут в оздоровительных лагерях.


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Подарок маленьким зрителям сегодня сделал "Беларусьфильм". В День защиты детей состоялась премьера мультфильма "Звезды седьмого неба". Лента стала еще и юбилейной,...
 
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