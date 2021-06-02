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Нормативы потребления тепла обновили в Минске

02.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Новые нормативы фактического потребления тепловой энергии в жилых домах без счетчиков установлены в столице, соответствующее постановление Мингорисполкома №1538 от 20 мая было опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Нормативы фактического потребления тепловой энергии столичные власти периодически пересматривают – в зависимости от объемов потребления, сезона и ряда других факторов.

В частности, из-за холодной зимы и весны, потребление тепловой энергии выросло, местами - на 30-40%. Из-за этого белорусы получили "потяжелевшие" жировки зимой.

Теперь норматив фактического потребления тепловой энергии на отопление квадратного метра жилья на апрель установлен в размере 0,0105 Гкал, на подогрев кубометра воды – 0,0755 Гкал.

© Sputnik / Виктор Толочко
Новая строчка в жировке и пограничный налог: что меняется в Беларуси с июня

Решение Мингорисполкома уже вступило в силу.

Потребление тепла становится менее актуальным, а вот отключение воды - наоборот, здесь вы можете посмотреть, когда будут проводить профилактику вашего дома в июне.

Коммунальные услуги

В Беларуси два раза в год планово повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Прошлый раз они дорожали 1 января 2021-го, а в феврале многие почувствовали утяжеление жировок. Теперь новое подорожание – с 1 июня 2021 года. Тарифы вырастут на 0,8 доллара (2,0263 белорусских рубля по курсу Нацбанка - Sputnik): поднимут плату за отопление и подогрев воды с 20,6216 рублей до 21,9245 рублей за 1 гигакалорию.

Но будет сезонное снижение по отдельным услугам. Например, техобслуживание дома (мониторинг инженерных систем и контроль за техническим состоянием конструктивных элементов здания) подешевеет почти на 1 копейку за 1 квадратный метр – с 0,1322 рубля до 0,1238 рубля. Снизится плата за обслуживание лифта – с 1,5 рубля до 1,43 рубля (за одного проживающего в квартире).

Упадут на 3 копейки тарифы за уборку подъездов (где эта услуга есть). На 15 копеек подешевеет вывоз мусора для жителей Минска, в регионах – на 31.

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Теги: Минск
 
 
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Нормативы приняты для домов, которые не оборудованы групповыми счетчиками учета - они рассчитываются на один квадратный метр жилья и подогрев кубометра воды.
 
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