|
Мининформ Беларуси запретил вещание трех российских телеканалов
02.06.2021 10:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство информации Беларуси решило исключить три российских телеканала из списка разрешенных в распространению на территории нашей страны. Об этом
Мининформ запретил вещание телеканалов «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» и «Русская ночь».
Каналам «КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» отказано в получении очередного разрешения на вещание. Белорусские власти заявили, что данные телеканалы нарушили закон о рекламе.
Представители телепрограммы «Русская ночь» не обращались в Министерство информации за получением нового разрешения на вещание в нашей стране.
В ведомстве отметили, что иностранным СМИ разрешение на распространение своей продукции в Беларуси выдается сроком на 3 года при условии, что форма и содержание программы не изменяется.
«КИНОМИКС» - телеканал, показывающий самое знаменитое зарубежное и российское кино различных жанров.
«Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» - телеканал Континентальной хоккейной лиги, на котором 24 часа в сутки и 7 дней в неделю транслируются хоккейные матчи, новости, актуальные интервью, самые яркие голы, сэйвы вратарей и силовые приемы.
«Русская ночь» - эротический канал, транслирующий киноэротику, тематические фильмы и сериалы, телевизионные шоу и клипы эротической направленности.
Напомним, 12 апреля Министерство информации
26 апреля в Беларуси
5 мая каналы RUSSIAN MUSICBOX и «Мама» также
Причина отключения везде одна и та же – истекает срок действия разрешения на трансляцию.
Запретили и телеканал CANDYMAN. Но тут причина другая: представителю телеканала отказали в получении нового разрешения на трансляцию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство информации Беларуси решило исключить три российских телеканала из списка разрешенных в распространению на территории нашей страны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)