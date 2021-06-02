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Мининформ Беларуси запретил вещание трех российских телеканалов

02.06.2021 10:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство информации Беларуси решило исключить три российских телеканала из списка разрешенных в распространению на территории нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мининформ запретил вещание телеканалов «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» и «Русская ночь».

Каналам «КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» отказано в получении очередного разрешения на вещание. Белорусские власти заявили, что данные телеканалы нарушили закон о рекламе.

Представители телепрограммы «Русская ночь» не обращались в Министерство информации за получением нового разрешения на вещание в нашей стране.

В ведомстве отметили, что иностранным СМИ разрешение на распространение своей продукции в Беларуси выдается сроком на 3 года при условии, что форма и содержание программы не изменяется.

«КИНОМИКС» - телеканал, показывающий самое знаменитое зарубежное и российское кино различных жанров.

«Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» - телеканал Континентальной хоккейной лиги, на котором 24 часа в сутки и 7 дней в неделю транслируются хоккейные матчи, новости, актуальные интервью, самые яркие голы, сэйвы вратарей и силовые приемы.

«Русская ночь» - эротический канал, транслирующий киноэротику, тематические фильмы и сериалы, телевизионные шоу и клипы эротической направленности.

Напомним, 12 апреля Министерство информации отключило телеканал Euronews. 

26 апреля в Беларуси прекратили вещание 2 российских телеканала – «Наш Футбол» и «НЮ АРТ ТВ» (NU ART TV).

5 мая каналы RUSSIAN MUSICBOX и «Мама» также исключены из списка разрешенных в нашей стране.

Причина отключения везде одна и та же – истекает срок действия разрешения на трансляцию.

Запретили и телеканал CANDYMAN. Но тут причина другая: представителю телеканала отказали в получении нового разрешения на трансляцию.

 
 
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Министерство информации Беларуси решило исключить три российских телеканала из списка разрешенных в распространению на территории нашей страны.
 
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