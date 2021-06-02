ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ОСВОД на дежурстве - начинается купальный сезон

02.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Наступление календарного лета открывает и купальный сезон на водоемах столицы и области. Пляжи и прибрежные зоны очистили от мусора, освежили после зимы зоны отдыха и детские площадки. На дежурство вышли и сотрудники ОСВОДа. Специалисты будут работать на пляжах ежедневно и регулярно выезжать на осмотр акваторий. Рядом будут дежурить и медработники.

В Минском районе с начала купального сезона уже спасли двух отдыхающих. Среди них ребенок, гулявший по набережной. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра у воды.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наступление календарного лета открывает и купальный сезон на водоемах столицы и области. Пляжи и прибрежные зоны очистили от мусора, освежили после зимы зоны...
 
Новости дня
Новости общества
 
Министр образования посетил Кривичское специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище закрытого типа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by