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Министр образования посетил Кривичское специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище закрытого типа

02.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси защите материнства и детства уделяется пристальное внимание. 

На этом накануне сделал акцент министр образования страны Игорь Карпенко, посещая Кривичское специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище закрытого типа. Поводом для визита стал Международный день защиты детей. Воспитанники получили подарки. В целом Министерство образования шефствует над учреждением и регулярно организует для ребят различные мероприятия. 

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: Если говорить о Дне защиты детей - это не просто какая-то разовая акция. Это системная работа Национальной комиссии по правам ребенка, инспекции по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, органов и управлений по образованию, общественных организаций. Это целый комплекс мероприятий, в том числе социальной поддержки, который охватывает все детское население страны. К слову, у нас порядка 20 % всего населения составляют дети.Внимание к детям особое и во время каникул. В период летнего отдыха в стране будут работать лагеря - как школьные, так и с круглосуточным пребыванием. Кроме того, будет организована работа центров образования детей и молодежи, на базе которых будут работать кружки и спортивные секции.  



 
 
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В Беларуси защите материнства и детства уделяется пристальное внимание.  На этом накануне сделал акцент министр образования страны Игорь Карпенко, посещая...
 
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