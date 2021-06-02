Министр образования посетил Кривичское специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище закрытого типа

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В Беларуси защите материнства и детства уделяется пристальное внимание.

На этом накануне сделал акцент министр образования страны Игорь Карпенко, посещая Кривичское специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище закрытого типа. Поводом для визита стал Международный день защиты детей. Воспитанники получили подарки. В целом Министерство образования шефствует над учреждением и регулярно организует для ребят различные мероприятия.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: Если говорить о Дне защиты детей - это не просто какая-то разовая акция. Это системная работа Национальной комиссии по правам ребенка, инспекции по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, органов и управлений по образованию, общественных организаций. Это целый комплекс мероприятий, в том числе социальной поддержки, который охватывает все детское население страны. К слову, у нас порядка 20 % всего населения составляют дети.Внимание к детям особое и во время каникул. В период летнего отдыха в стране будут работать лагеря - как школьные, так и с круглосуточным пребыванием. Кроме того, будет организована работа центров образования детей и молодежи, на базе которых будут работать кружки и спортивные секции.



