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На TIBO-2021 представлены новации из 11 стран

02.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

XXVII Международный информационно-коммуникационный форум TIBO-2021. Накануне в Минске был дан старт научному форуму.

Площадка представляет новации и не только белорусские - в этом году новейшие разработки к нам привезли из 11 стран. На форуме более 100 научно-технических и инновационных разработок из различных сфер. Масштабность мероприятия показывает, что Беларусь достигла высоких результатов в развитии технологий. И на будущее задачи стоят не менее амбициозные - в планах реализация многих значимых проектов, в том числе и в кооперации с ЕАЭС. 

Форум будет работать по 4 июня. Здесь насыщенная деловая программа - порядка 30 тематических мероприятий и семинаров. Также состоится подведение итогов конкурса "Интернет-премия TIBO-2021", конкурс стартапов и отборочный этап Международной олимпиады по креативному программированию среди школьников. 



 
Теги: Минск
 
 
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XXVII Международный информационно-коммуникационный форум TIBO-2021. Накануне в Минске был дан старт научному форуму. Площадка представляет новации и не только...
 
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