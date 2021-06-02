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Минздрав: состояние Латыпова стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет

02.06.2021 11:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство здравоохранения заявило, что состояние здоровья Степана Латыпова, пытавшегося в суде покончить жизнь самоубийством, стабильное. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«Официально: состояние 41-летнего мужчины, который причинил себе телесные повреждения в зале суда, стабильное», - заявили в Минздраве.

Отмечается, что Латыпов был госпитализирован вчера в 15.30 в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии по экстренным показаниям.

Министерство здравоохранения рассказывает, что мужчине оказали необходимую медпомощь и обработали раны.

«На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза», - подытожили в ведомстве.

Ранее

Степана Латыпова задержали 15 сентября возле трансформаторной будки на «площади Перемен». Он, как жилец одного из домов, вместе с другими соседями пытались «отбить» у людей в штатском мурал. Латыпова схватили за то, что он просил неизвестных показать документы и представиться.

Вчера было заседание суда над Латыповым. Он не признал выдвинутые обвинения и намекнул, что его избивали.

Очевидцы сообщили, что в суд его доставили с синяками и забинтованной рукой.

Когда в суде начали опрашивать отца подсудимого, Латыпов заявил: «Отец! После свидания ко мне пришел ГУБОП. Пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была — 51 день. Так что ты готовься». После этих слов он начал резать себе горло неустановленным предметом. 

 
 
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Министерство здравоохранения заявило, что состояние здоровья Степана Латыпова, пытавшегося в суде покончить жизнь самоубийством, стабильное.
 
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