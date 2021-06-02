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ПЦР-тесты запретили делать в визовых центрах Беларуси
02.06.2021 11:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Минздрав сообщил, что работа с посредническими организациями по проведению ПЦР-тестов прекращена в связи с превышением стоимости исследования.
«В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам значительного превышения стоимости ПЦР – исследования на наличие SARS-CoV-2 в визовых центрах-посредниках, Министерство здравоохранения Республики Беларусь приняло решение организовать оказание данных услуг непосредственно в организациях здравоохранения», -
Там отметили, что список учреждений, которые будут проводить тесты для выезда за рубеж, будет значительно расширен. Обновленный перечень опубликуют на официальном сайте Минздрава.
С гражданами, зарегистрированными на ПЦР-тесты в визовых центрах, вопрос будет урегулирован, ведомство запросило списки таких людей.
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Минздрав сообщил, что работа с посредническими организациями по проведению ПЦР-тестов прекращена в связи с превышением стоимости исследования.
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