Председатель Белорусской федерации шахмат сложила с себя полномочия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Председатель Белорусской федерации шахмат (БФШ) Анастасия Сорокина сложила с себя полномочия, об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Свое решение она назвала очень важным и единственно правильным на сегодняшний день.

На пост руководителя федерации Анастасия Сорокина была избрана 19 мая 2017 года. За это время на территории Беларуси прошло несколько крупных международных соревнований, в том числе три чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу среди детей.

В январе 2019 года Минск по приглашению БФШ приезжал президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, который встречался с Александром Лукашенко. Стороны обсудили ход подготовки ко Всемирной шахматной олимпиаде, которая должна была состояться в белорусской столице в 2022 году.

Правда, в октябре 2020 года Беларусь отказался вносить предварительные платежи (аванс и страховку), и руководство ФИДЕ перенесло шахматную олимпиаду в Москву.

Анастасия Сорокина напомнила, что является вице-президентом ФИДЕ, и сейчас активно задействована в реализации социальных проектов международной федерации: шахматы для детей с расстройством аутистического спектра и шахматы для беженцев.

"На данный момент именно социальные проекты, проекты в которых ты видишь конечный результат и отдачу, придают мне сил и уверенности в том, что все идет в правильном направлении", - пишет Сорокина.

Отложенная партия

Также она указывает, что поступила в магистратуру одного из Европейских университетов, где обучается стационарно. Затем Анастасия Сорокина планирует учиться там же и в аспирантуре.

"Я абсолютно уверена, что мои опыт и новые знания еще обязательно пригодятся моей стране. Моей любимой Беларуси", - написала Сорокина.

"А олимпиаду мы еще обязательно проведем! Будем считать, что это – отложенная партия", - указала Анастасия Сорокина.

Решение о созыве внеочередной выборочной конференции на этой неделе примет попечительский совет БФШ, который возглавляет генеральный директор предприятия "Белаэронавигация" Леонид Чуро.

Как сообщили Sputnik в федерации, претендентов занять место председателя БФШ пока нет.

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