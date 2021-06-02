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Самолет «Белавиа» экстренно сел в Краснодаре. Что известно на данный момент
02.06.2021 13:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Чартерный рейс «Белавиа», летевший из Хургады в Минск, совершил незапланированную посадку в Краснодаре. Авиакомпания
Что рассказали пассажиры
Сегодня утром пассажир рейса B2 8284, который должен был приземлиться в Минске в 2:05, сообщил, что самолет экстренно сел в Краснодаре около часа ночи.
«Выглядело это следующим образом, — делится впечатлениями пассажир. — Стюардесса: «Наш самолет в связи с <мхатовская пауза> погодными условиями вынужден совершить посадку в Краснодаре». Народ из-за этой паузы напрягся и все понял, но истерик не было. Приземлились ровно. Через час появился представитель «Белавиа» в Краснодаре. Рассказал, что за нами будет выслан резервный самолет. После приземления пилот все-таки объявил, что посадка вызвана техническими неисправностями», -
В краснодарском аэропорту пассажиров «Белавиа» обеспечили водой и покормили горячей едой.
«Несмотря на сложности, с которыми столкнулась компания, ей пока респект и твердая пятерка за разрешение форсмажорной ситуации: информирование, поддержка, вода и питание все присутствует», - продолжил пассажир.
Около 7.30 объявили регистрацию на новый прибывший самолет.
Что горят в «Белавиа»
«Во время выполнения рейса B2 8284 из Хургады в Минск экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой. С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре», - прокомментировали в авиакомпании.
Отмечается, что незамедлительно в Краснодар был направлен экипаж с техническим персоналом для выяснения причин и устранения неисправности, а пассажиры доедут в Минск на резервном самолете.
Ситуация с «Белавиа»
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он
С 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа»
Помимо этого несколько авиакомпаний
В связи с этим руководство «Белавиа»
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Чартерный рейс «Белавиа», летевший из Хургады в Минск, совершил незапланированную посадку в Краснодаре. Авиакомпания озвучила причину посадки.
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