Самолет «Белавиа» экстренно сел в Краснодаре. Что известно на данный момент

Чартерный рейс «Белавиа», летевший из Хургады в Минск, совершил незапланированную посадку в Краснодаре. Авиакомпания озвучила причину посадки.

Что рассказали пассажиры

Сегодня утром пассажир рейса B2 8284, который должен был приземлиться в Минске в 2:05, сообщил, что самолет экстренно сел в Краснодаре около часа ночи.

«Выглядело это следующим образом, — делится впечатлениями пассажир. — Стюардесса: «Наш самолет в связи с <мхатовская пауза> погодными условиями вынужден совершить посадку в Краснодаре». Народ из-за этой паузы напрягся и все понял, но истерик не было. Приземлились ровно. Через час появился представитель «Белавиа» в Краснодаре. Рассказал, что за нами будет выслан резервный самолет. После приземления пилот все-таки объявил, что посадка вызвана техническими неисправностями», - цитирует слова пассажира Onliner.

В краснодарском аэропорту пассажиров «Белавиа» обеспечили водой и покормили горячей едой.

«Несмотря на сложности, с которыми столкнулась компания, ей пока респект и твердая пятерка за разрешение форсмажорной ситуации: информирование, поддержка, вода и питание все присутствует», - продолжил пассажир.

Около 7.30 объявили регистрацию на новый прибывший самолет.

Что горят в «Белавиа»

«Во время выполнения рейса B2 8284 из Хургады в Минск экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой. С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре», - прокомментировали в авиакомпании.

Отмечается, что незамедлительно в Краснодар был направлен экипаж с техническим персоналом для выяснения причин и устранения неисправности, а пассажиры доедут в Минск на резервном самолете.

Ситуация с «Белавиа»

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

С 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа» не будет осуществлять рейсы в украинские города, также с 25 мая по 30 октября текущего года «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж. Причина одна и та же – запрет властей Украины, Франции и Великобритании на полеты.

Помимо этого несколько авиакомпаний заявилии , что приостанавливают полеты над воздушным пространством Беларуси, Евросоюзрекомендовал всем странам Европы поступить так же. А некоторые – закрыли воздушное пространство своей страны для белорусской авиакомпании «Белавиа».