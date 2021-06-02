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Дополнительный поезд назначен из Минска в Витебск
02.06.2021 13:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн - Sputnik. Дополнительный поезд Минск-Витебск-Минск назначен на период проведения 30-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар", сообщила БЖД.
Состав будет курсировать ежедневно из Минска с 14 по 19 июля, а из Витебска – с 15 по 20 июля. Со станции Минск-Пассажирский поезд будет отправляться в 12:28 и прибудет в "северную столицу" республики в 16:05.
После завершения концертной программы гости фестиваля смогут вернуться на нем в Минск. Из Витебска он отправится ночью в 01:30 и прибудет в белорусскую столицу утром в 05:44. Билеты уже в продаже.
Через Минск в Витебск ходят и другие поезда – "штадлеры", транзитные Гродно – Витебск и международные Брест – Санкт-Петербург.
Сроки проведения юбилейного – 30-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" – утвердил Александр Лукашенко. Основные мероприятия запланированы с 15 по 18 июля. Для иностранцев
В конце мая организаторы
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В пресс-службе "чыгункі" пояснили, что расписание движения пассажирского поезда составлено с учетом программы "Славянского базара", билеты уже в продаже.
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