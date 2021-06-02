Дополнительный поезд назначен из Минска в Витебск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн - Sputnik. Дополнительный поезд Минск-Витебск-Минск назначен на период проведения 30-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар", сообщила БЖД.

Состав будет курсировать ежедневно из Минска с 14 по 19 июля, а из Витебска – с 15 по 20 июля. Со станции Минск-Пассажирский поезд будет отправляться в 12:28 и прибудет в "северную столицу" республики в 16:05.

После завершения концертной программы гости фестиваля смогут вернуться на нем в Минск. Из Витебска он отправится ночью в 01:30 и прибудет в белорусскую столицу утром в 05:44. Билеты уже в продаже.

Через Минск в Витебск ходят и другие поезда – "штадлеры", транзитные Гродно – Витебск и международные Брест – Санкт-Петербург.

Сроки проведения юбилейного – 30-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" – утвердил Александр Лукашенко. Основные мероприятия запланированы с 15 по 18 июля. Для иностранцев предусмотрен безвизовый въезд в страну – для "расширения зрительской аудитории". Как ожидается, участниками и гостями фестиваля станут граждане 73 государств.

В конце мая организаторы рассказали , что некоторые мероприятия в рамках фестиваля пройдут в новом формате.

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