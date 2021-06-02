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Lufthansa отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург
02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Германская авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург, во Франкфурт и обратно. Компании не согласовали разрешения с воздушными ведомствами. Пока точно неизвестно, чья сторона не выдала документы. Пассажиров проинформировали об отмене, им принесли извинения за неудобства. Тем временем свои рейсы во Франкфурт и Мюнхен отменил российский "Аэрофлот".
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Германская авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург, во Франкфурт и обратно. Компании не согласовали разрешения с воздушными ведомствами. Пока...
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