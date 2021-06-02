Источник материала: БT

Германская авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург, во Франкфурт и обратно. Компании не согласовали разрешения с воздушными ведомствами. Пока точно неизвестно, чья сторона не выдала документы. Пассажиров проинформировали об отмене, им принесли извинения за неудобства. Тем временем свои рейсы во Франкфурт и Мюнхен отменил российский "Аэрофлот".