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Генпрокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса

02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Генеральная прокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса. Соответствующий запрос Минск направил в компетентные органы страны. Речь о свидетельских показаниях по делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Генпрокуратура проверяет причастность Адамкуса к деятельности батальонов, проводивших карательные операции на территории Беларуси в 1944 году.

Эдуард Скурат, заместитель руководителя следственной группы - старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси: Как следует из материалов уголовного дела, непосредственно "умиротворением", "специальной обработкой" населения БССР (именно так значился в официальных документах германских оккупационных властей геноцид белорусского народа) занимались 2-й (позже – 12-й), 3-й и 15-й литовские батальоны. В частности, в ходе карательной операции "Болотная лихорадка" 3-й и 15-й батальоны расстреляли не менее 200 беженцев, а также жителей населенных пунктов Старобин, Андрашовщизна, Цековка, Жарков. 15-й литовский батальон во время операции "Гамбург" расстрелял 20 жителей г. Деречин, совершил массовые убийства в районе Несвижа, Копыля, Столбцов. С применением насилия на принудительные работы в Германию направил не менее 200 жителей Лидского района. 2-й (12-й) литовский батальон, которым руководил Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу Минский мясник, был сформирован из добровольцев, проживавших на территории современной Литовской Республики, и проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей. Всего каратели этого формирования зверски расправились над десятками тысяч невинных людей.

В ходе расследования уголовного дела предстоит выяснить роль каждого из уже установленных участников литовского батальона, а также роль Валдаса Адамкуса в геноциде мирных граждан. И понесли ли они наказание за совершенные злодеяния. Генпрокуратура Беларуси полагает, что у литовских коллег достаточно ответственности и здравого смысла добросовестно выполнить свои международные обязательства.


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Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса. Соответствующий запрос Минск направил в компетентные органы страны. Речь...
 
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