Источник материала: БT

Соответствующим постановлением Совмина установлены формы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации.

Для выезда из Беларуси или въезда в страну - в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.



К первому виду документов относятся идентификационная карта гражданина Беларуси, биометрический вид на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства.



Ко второму - биометрический паспорт гражданина Беларуси, а также служебный и дипломатический паспорта, проездной документ.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство Беларуси определило, как будут выглядеть биометрические документы Соответствующим постановлением Совмина установлены формы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с...

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