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Правительство Беларуси определило, как будут выглядеть биометрические документы

02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соответствующим постановлением Совмина установлены формы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации. 

Для выезда из Беларуси или въезда в страну - в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

К первому виду документов относятся идентификационная карта гражданина Беларуси, биометрический вид на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства. 

Ко второму - биометрический паспорт гражданина Беларуси, а также служебный и дипломатический паспорта, проездной документ.


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Соответствующим постановлением Совмина установлены формы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с...
 
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