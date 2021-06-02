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Правительство Беларуси определило, как будут выглядеть биометрические документы
02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Соответствующим постановлением Совмина установлены формы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации.
Для выезда из Беларуси или въезда в страну - в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.
К первому виду документов относятся идентификационная карта гражданина Беларуси, биометрический вид на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства.
Ко второму - биометрический паспорт гражданина Беларуси, а также служебный и дипломатический паспорта, проездной документ.
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Соответствующим постановлением Совмина установлены формы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с...
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