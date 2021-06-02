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Организация "Зоошанс" в прошлом году спасла около тысячи бездомных животных

02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Мы в ответе за тех, кого приручили", - кажется, все это знают. При этом хозяева продолжают выбрасывать животных на улицу. Как уменьшить количество бездомных животных, расскажет наш корреспондент Наталья Хомич

Знакомьтесь! Это  Босс, Лизун и Роза. Месяц назад семья Ирины подобрала их на улице. 

Ирина была в шоке от человеческой  жестокости. И, если бы не она, собаки погибли.   Согласно статье 15.45 Кодекса об административных правонарушениях,  за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест. Найти  жестокосердного хозяина сложно, но возможно.   Зоозащитники  не устают призывать к гуманности и просят стерилизовать животных.  


КоАП, ст. 15.45, вторая - штраф от 10 до 30 БВ или административный арест. 


Организация "Зоошанс" в прошлом году спасла около тысячи бездомных животных.  Правда, найти для них  кров становится все сложнее. Игривой Дине повезло. Она обрела любящих хозяев.

Босс, Лизун, Роза и еще двое щенков ждут своих хозяев

Босс, Лизун, Роза и еще двое щенков, которых взяла себе девушка-волонтер, ждут своих хозяев. Кстати, ученые выяснили, что люди, у которых есть домашний питомец,  реже страдают депрессией. Так что, приютив животное, вы делаете счастливее не только его, но и себя.


Еще больше интересных и полезных сюжетов - в утреннем шоу "Добрай раніцы, Беларусь!". Смотрите его по будним дням с 6:00 до 9:00 на канале "Беларусь 1".

 
 
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"Мы в ответе за тех, кого приручили", - кажется, все это знают. При этом хозяева продолжают выбрасывать животных на улицу. Как уменьшить количество бездомных...
 
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