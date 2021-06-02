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Организация "Зоошанс" в прошлом году спасла около тысячи бездомных животных
02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Мы в ответе за тех, кого приручили", - кажется, все это знают. При этом хозяева продолжают выбрасывать животных на улицу. Как уменьшить количество бездомных животных, расскажет наш корреспондент Наталья Хомич.
Знакомьтесь! Это Босс, Лизун и Роза. Месяц назад семья Ирины подобрала их на улице.
Ирина была в шоке от человеческой жестокости. И, если бы не она, собаки погибли. Согласно статье 15.45 Кодекса об административных правонарушениях, за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест. Найти жестокосердного хозяина сложно, но возможно. Зоозащитники не устают призывать к гуманности и просят стерилизовать животных.
КоАП, ст. 15.45, вторая - штраф от 10 до 30 БВ или административный арест.
Организация "Зоошанс" в прошлом году спасла около тысячи бездомных животных. Правда, найти для них кров становится все сложнее. Игривой Дине повезло. Она обрела любящих хозяев.
Босс, Лизун, Роза и еще двое щенков ждут своих хозяев
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