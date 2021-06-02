Беларусь - Пакистан: возможности наращивания товарооборота

Источник материала: БT

Товарооборот между Беларусью и Пакистаном за 2020 год составил $ 52 млн. Об этом рассказал спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с послом Пакистана Саджадом Хайдером Ханом. Председатель нижней палаты парламента отметил важность содействия деловым кругам в наращивании товарооборота. К слову, такая возможность может представиться уже совсем скоро. В течение года между двумя странами должен пройти масштабный бизнес-форум. На нем обсудят вопросы развития сотрудничества в области сельского хозяйства, сборочного производства и других приоритетных тем.

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