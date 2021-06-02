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Ю. Артюх: Протасевич, наконец, вернулся домой, чтобы ответить перед законом

02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Человек, грубо нарушивший закон и радеющий за госпереворот, наконец, вернулся домой, чтобы понести ответственность за все те черные экстремистские дела, которые он натворил по отношению к нашему государству. Такое мнение по поводу задержания Романа Протасевича высказала телеведущая и общественный деятель Юлия Артюх в программе "Скажинемолчи". А то, что Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать показания, поможет окончательно развенчать миф о "добрых дядях" на Западе, которые якобы хотят добра Беларуси.

Юлия Артюх, телеведущая, общественный деятель: Он во-первых дома, это гражданин нашей страны, он в родных стенах. Мы все мечтали, чтобы он вернулся на родину. Он вернулся. И это прекрасно, потому что мы узнаем всю эту систему, все, что было вокруг, вот эта паутина, которая плелась вокруг нашей страны, мы узнаем из первых уст. Люди есть, которые рассказывают, Президент наш об этом говорит, председатель КГБ об этом говорит, другие силовики, а теперь мы узнаем из первых уст, как планировалось, что планировалось, кто за этим стоял.

Юлия Артюх призвала всех беглых так называемых  оппозиционеров вернуться на родину и ответить перед законом за все то, что они пытаются сделать с нашей страной. 


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Человек, грубо нарушивший закон и радеющий за госпереворот, наконец, вернулся домой, чтобы понести ответственность за все те черные экстремистские дела, которые он...
 
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