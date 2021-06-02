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А. Лазарев: Действия украинской власти - вредительство для собственного народа

02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Действия украинских властей давно направлены в угоду западному патронату. А страдает от этого в первую очередь народ Украины. Таким мнением поделился политолог Александр Лазарев в эфире телеканала "НАШ".

Александр Лазарев, политолог (Украина): Такие действия власти, которые привели к лицензированию нашей продукции, к ограничению поставок топлива на наш рынок, это все не более чем вредительство для собственного народа и собственного государства. Потому что потеряем от этого мы: потеряются рабочие места, компании, которые экспортировали туда продукцию, недополучат прибыли, соответственно, будут сокращать либо заработные платы, либо количество рабочих мест. Например, подорожание дизтоплива и бензина повлияет на подорожание всех цен - это же логично. Более того, вы посмотрите, у нас около 200 деток ежегодно отправляют в Беларусь на трансплантацию органов. Вопрос: вы этого Козелевича или Протасевича ставите на весы наших деток? Когда одна из женщин, которая была там на плановой операции, обратилась в наше посольство: как же мне вернуться в Украину, потому что авиаперелеты заблокированы. Знаете, что ей предложили в посольстве? Арендовать автомобиль, чтобы ее сюда довезли. Это такое "опикувание"?


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Действия украинских властей давно направлены в угоду западному патронату. А страдает от этого в первую очередь народ Украины. Таким мнением поделился политолог...
 
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