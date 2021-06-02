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Беларусь намерена обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности запретов на полеты через Украину
02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь намерена обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами-членами ICAO единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году", - отметили в департаменте по авиации Минтранса. Тогда борт Belavia под угрозой применения боевой авиации был принудительно посажен в Жулянах.
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Беларусь намерена обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных...
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