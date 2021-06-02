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Пассажиров рейса Хургада - Минск доставят в Беларусь на резервном самолете
02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАлександр Камович - из Национального аэропорта Минск. Будем следить за развитием событий (видео).
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Александр Камович - из Национального аэропорта Минск. Будем следить за развитием событий (видео). Читайте также: Чартерный рейс Белавиа Хургада -...
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