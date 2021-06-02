Гомельская и Гродненская области ввели местный сбор за пересечение границы

Источник материала: БT

Гомельская и Гродненская области ввели местный сбор за пересечение литовской и украинской границ. Он равен 1 базовой величине и касается водителей машин, автобусов, грузовиков весом до 5 тонн. Решение приняли областные Советы депутатов этих регионов, опираясь на изменение в Налоговый кодекс. Оплачивать сбор нужно будет и белорусам, и иностранцам, физическим и юридическим лицам независимо от количества пассажиров в авто. Напомним, базовая сегодня - 29 рублей. Чтобы не столкнуться со сложностями прохождения границы, сбор рекомендуют оплатить заранее. Сделать это можно в банке, через QR-код на мобильном телефоне, интернет-банкинг на компьютере.