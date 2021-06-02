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В "Великом камне" открылась Международная выставка "Белагро-2021"

02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экспорт белорусской сельхозпродукции за 5 лет вырос почти на 30 %.

Это было заявлено накануне на открытии Международной выставки "Белагро-2021", которая в эти дни проходит в индустриальном парке "Великий камень". Большая ставка сделана на инновации в производстве спецтехники и продуктов питания: именно так можно оставаться конкурентоспособными на внешних рынках. Отметим, на выставке представлены более 400 компаний из 16 стран.

"Белагро" - хорошая площадка для поиска новых партнеров. Среди посетителей - также делегации из-за рубежа, которые будут участвовать в деловой программе.


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Экспорт белорусской сельхозпродукции за 5 лет вырос почти на 30 %. Это было заявлено накануне на открытии Международной выставки "Белагро-2021", которая в эти дни...
 
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