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Милиция проводит специальную программу "Мак"
02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Милицейская кампания "Мак" стартовала в Минской области. Две недели сотрудники наркоконтроля будут мониторить регион на предмет тех, кто выращивает, культивирует, а также продает мак или коноплю.
Напомним, что такое увлечение несет за собой и уголовную ответственность. Если агроном культивировал наркотическое растение для продажи, то ему грозит вплоть до трех лет лишения свободы.
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Милицейская кампания "Мак" стартовала в Минской области. Две недели сотрудники наркоконтроля будут мониторить регион на предмет тех, кто выращивает, культивирует,...
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