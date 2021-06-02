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Милиция проводит специальную программу "Мак"

02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Милицейская кампания "Мак" стартовала в Минской области. Две недели сотрудники наркоконтроля будут мониторить регион на предмет тех, кто выращивает, культивирует, а также продает мак или коноплю.

Напомним, что такое увлечение несет за собой и уголовную ответственность. Если агроном культивировал наркотическое растение для продажи, то ему грозит вплоть до трех лет лишения свободы.


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Милицейская кампания "Мак" стартовала в Минской области. Две недели сотрудники наркоконтроля будут мониторить регион на предмет тех, кто выращивает, культивирует,...
 
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