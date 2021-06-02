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Фото террориста Р. Протасевича с пометкой "Розыск" вывесили у разрушенного Луганского аэропорта
02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Фото террориста Романа Протасевича с пометкой "Розыск" вывесили у разрушенного Луганского аэропорта. Как заявил глава Патриотической ассоциации Донбасса, это ответ Евросоюзу, который пытается сделать из Протасевича мученика. Напомним, ранее на Донбассе возбудили уголовное дело в отношении Протасевича. Он считается причастным к обстрелам мирного населения в составе полка "Азов".
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Фото террориста Романа Протасевича с пометкой "Розыск" вывесили у разрушенного Луганского аэропорта. Как заявил глава Патриотической ассоциации Донбасса, это...
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