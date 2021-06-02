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Чартерный рейс Белавиа Хургада - Минск по техническим причинам приземлился в Краснодаре

02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Этой ночью чартерный рейс Белавиа Хургада - Минск по техническим причинам приземлился в Краснодаре. Самолет вылетел из египетского аэропорта накануне вечером и должен был приземлиться в белорусской столице около двух часов ночи.

Однако он был перенаправлен в аэропорт Краснодара, где приземлился около часа ночи. Там лайнер и пассажиры находятся до сих пор. И как нам только что сообщили в Национальном аэропорту Минск, за людьми был отправлен запасной борт. В 8:31 утра он уже приземлился в российском городе, чтобы забрать пассажиров рейса. Вылет запланирован по готовности. Мы следим за ситуацией - все подробности в наших следующих выпусках.


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Теги: Минск
 
 
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Этой ночью чартерный рейс Белавиа Хургада - Минск по техническим причинам приземлился в Краснодаре. Самолет вылетел из египетского аэропорта накануне вечером и...
 
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