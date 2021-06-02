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Учащиеся 9-х классов сегодня сдают выпускные экзамены
02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня дан старт выпускным экзаменам для учащихся 9-х классов. Экзамены пройдут 2, 4 и 8 июня. В эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, выполнят контрольную работу по математике. Как и в предыдущие годы, специалисты Министерства образования объявят тексты для проведения выпускных экзаменов и номера контрольных работ по математике в прямом эфире на
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Сегодня дан старт выпускным экзаменам для учащихся 9-х классов. Экзамены пройдут 2, 4 и 8 июня. В эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусскому и...
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