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Члены Президиума Совета Республики Национального собрания 3 июня проведут единый день приема граждан в исполкомах Минского района
02.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Личный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной вертикали. Члены Президиума Совета Республики Национального собрания завтра проведут единый день приема граждан в исполкомах Минского района с 11 утра.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет прием граждан в Боровлянском сельском исполкоме, зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко - в Заславском горисполкоме. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец проведет встречу в Мачулищанском поселковом исполкоме, а председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков - в Сеницком сельском исполкоме. Приемы будут проходить по предварительной записи. Она будет осуществляться с 9:00 до 16:00.
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Члены Президиума Совета Республики Национального собрания 3 июня проведут единый день приема граждан в исполкомах Минского района
Личный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной...
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