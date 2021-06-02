Стало известно, как будут выглядеть белорусские ID-карты и другие биометрические документы

Совмин Беларуси принял постановление № 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании». Национальный правовой интернет-портал показал , каким образом будут выглядеть документы, удостоверяющие личность.

Правительство установило формы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность (в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации), и документов для выезда из Беларуси и (или) въезда обратно (в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации).

Документы, удостоверяющие личность:

идентификационная карта гражданина Республики Беларусь;





биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина;





биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства.



К документам, необходимым для пересечения белорусской границы, относятся:

биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь;

биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь;



биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь;

биометрический проездной документ Республики Беларусь;

проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года).

Отмечается, что данный правовой акт разработан в соответствии с Указом Александра Лукашенко от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических документах».

Напомним, согласно данному указу, с 1 сентября текущего года белорусы смогут получить биометрический паспорт и ID-карту, однако принудительной замены документов не будет. Паспорта настоящего образца будут и дальше выдаваться, стоимость сохранится, и по ним также можно будет выезжать за границу.

Идентификационная карта будет действовать на территории Беларуси для удостоверения личности владельца. Для выезда за границу нужен будет биометрический паспорт, который будет действовать только при наличии карты.

Если человек не планирует покидать территорию Беларуси, получение биометрического паспорта для него не является обязательным.