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На полигоне под Борисовом проходит чемпионат по многоборью среди спасателей
02.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Предусмотреть все возможные варианты развития чрезвычайных ситуаций в реальных условиях. Чемпионат по многоборью среди спасателей в эти минуты проходит на полигоне под Борисовом. Более 100 спасателей со всех уголков страны участвуют в прохождении разных дистанций. В программе ликвидация техногенных аварий, спасение пострадавших, тушение пожаров на высоте.
Такие массовые тренировки повышенной сложности проводятся ежегодно. Илья Цветков с места событий (видео).
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Предусмотреть все возможные варианты развития чрезвычайных ситуаций в реальных условиях. Чемпионат по многоборью среди спасателей в эти минуты проходит на...
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