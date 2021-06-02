На полигоне под Борисовом проходит чемпионат по многоборью среди спасателей

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Предусмотреть все возможные варианты развития чрезвычайных ситуаций в реальных условиях. Чемпионат по многоборью среди спасателей в эти минуты проходит на полигоне под Борисовом. Более 100 спасателей со всех уголков страны участвуют в прохождении разных дистанций. В программе ликвидация техногенных аварий, спасение пострадавших, тушение пожаров на высоте.

Такие массовые тренировки повышенной сложности проводятся ежегодно. Илья Цветков с места событий (видео).





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