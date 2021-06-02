Развитие социальных и экономических проектов Пуховичского района рассмотрело руководство Минской области

Источник материала: БT

Именно здесь находится один из столичных городов-попутчиков - Руденск, а рядом и заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Новые социальные и экономические проекты Минской области

В качестве площадки для обсуждения выбрали поселок Дружный, где сейчас строят детский сад. В его возведение внесли свой вклад как гости - представители Минского облисполкома, так и местные предприниматели. Они работали на заливке бетона. Акцию приурочили к 30-летию формирования частного сектора Беларуси.

Сяргей Митянский, заместитель министра экономики Беларуси:

Очень порадовало, что в таких маленьких городах есть такие инициативные люди, которые радеют за бизнес, за развитие своего города.

Участники посетили бизнес-инкубатор в городе-спутнике Руденске. Благодаря льготным условиям открыть свое дело здесь значительно проще и для этого необязательно ехать в столицу. Потенциал малого бизнеса рассматривается и для создания совместных проектов с крупными промышленными предприятиями Минской области.

Петр Арушаньянц, гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

По нашим данным, из тех 30-35 млрд долларов товаров, которые ввозятся в Беларусь ежегодно, порядка 4-4,5 млрд долларов могли бы быть произведены предприятиями, которые уже есть в Республике Беларусь. В рамках производственных цепочек мы можем выстроить такую систему, чтобы предприятия кооперировались и производили востребованный товар.

Аналогичные трудовые акции прошли во всех регионах. Напомним, в Минской области сегодня работают более 60 тысяч предпринимателей.





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