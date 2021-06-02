ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Развитие социальных и экономических проектов Пуховичского района рассмотрело руководство Минской области

02.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Именно здесь находится один из столичных городов-попутчиков - Руденск, а рядом и заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Новые социальные и экономические проекты Минской области

В качестве площадки для обсуждения выбрали поселок Дружный, где сейчас строят детский сад. В его возведение внесли свой вклад как гости - представители Минского облисполкома, так и местные предприниматели. Они работали на заливке бетона. Акцию приурочили к 30-летию формирования частного сектора Беларуси.

Сяргей Митянский, заместитель министра экономики Беларуси:

Очень порадовало, что в таких маленьких городах есть такие инициативные люди, которые радеют за бизнес, за развитие своего города.

Участники посетили бизнес-инкубатор в городе-спутнике Руденске. Благодаря льготным условиям открыть свое дело здесь значительно проще и для этого необязательно ехать в столицу. Потенциал малого бизнеса рассматривается и для создания совместных проектов с крупными промышленными предприятиями Минской области.

Петр Арушаньянц, гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

По нашим данным, из тех 30-35 млрд долларов товаров, которые ввозятся в Беларусь ежегодно, порядка 4-4,5 млрд долларов могли бы быть произведены предприятиями, которые уже есть в Республике Беларусь. В рамках производственных цепочек мы можем выстроить такую систему, чтобы предприятия кооперировались и производили востребованный товар.

Аналогичные трудовые акции прошли во всех регионах. Напомним, в Минской области сегодня работают более 60 тысяч предпринимателей.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно здесь находится один из столичных городов-попутчиков - Руденск, а рядом и заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Новые...
 
Новости дня
Новости общества
 
Рейс с белорусскими туристами из Хургады приземлился в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by