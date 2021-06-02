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Рейс с белорусскими туристами из Хургады приземлился в Минске

02.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самолет Белавиа, выполняющий рейс из Краснодара, несколько часов назад приземлился в Национальном аэропорту Минск. Напомним, лайнер забрал пассажиров, которые следовали по маршруту Хургада - Минск. Решение о посадке на запасном аэродроме было принято ради обеспечения безопасности полета. Наша съемочная группа пообщалась с пассажирами и узнала историю из первых уст.

Пассажиры рейса Хургада - Минск спустя 15 часов все-таки добрались в пункт назначения - Национальный аэропорт Минск. Напомним, сегодня ночью рейс Белавиа вынужденно совершил посадку в аэропорту Краснодара. Сообщается, что причиной послужила техническая неисправность топливной системы.

Боинг Белавиа приземлился в Национальном аэропорту в 13:20. Уставшие люди спешили по своим делам (задержка составила больше 10 часов). Это время большинство пассажиров рейса Хургада - Минск провело на аэровокзале. Для кого-то такая заминка не стала большой проблемой.

Белорусские туристы из Хургады вернулись в Минск на резервном самолете

Пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что во время полета экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой. С целью обезопасить пассажиров пилоты обратились к диспетчерам с просьбой посадить самолет на запасном аэродроме в Краснодаре. Затем Белавиа направила дополнительный борт для перевозки пассажиров.

180 человек рейса В28284 уже вернулись домой. В Краснодар вылетела и техническая группа, которая должна выяснить все обстоятельства внештатной ситуации, причины, а также устранить неисправности.


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Теги: Минск
 
 
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Самолет Белавиа, выполняющий рейс из Краснодара, несколько часов назад приземлился в Национальном аэропорту Минск. Напомним, лайнер забрал пассажиров, которые...
 
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