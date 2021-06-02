Жители Дубровно Витебской области обратились с актуальными для региона вопросами к Игорю Петришенко

Источник материала: БT

Жители Дубровно Витебской области сегодня обратились с актуальными для региона вопросами к заместителю премьер-министра страны Игорю Петришенко. Так, жительница райцентра в бывшем педагог c большим стажем работы попросила усовершенствовать реанимационное оборудование в местной больнице. Пациенты нуждаются в мобильном аппарате УЗИ. Игорь Петришенко отметил, укрепление материально-технической базы должно быть в приоритете, в регионах пациенты должны получать высококвалифицированную помощь.

Также заместитель премьер-министра посетил среднюю школу номер один райцентра. Сейчас здесь открыт детский лагерь. Для школьников на время летних каникул созданы все условия: оборудованы игровые и развивающие площадки, проходят спортивные соревнования, разработано полезное меню.





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