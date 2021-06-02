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Глава Wizz Air: Авиация не должна использоваться как инструмент политсанкций
02.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Венгерский авиаперевозчик Wizz Air раскритиковал рекомендацию ЕС не летать над Беларусью. Глава компании Йожеф Варади считает, что эти меры - инструмент политических игр, и никак не связаны с вопросами безопасности. Об этом он рассказал информагентству Reuters.
"Я не думаю, что это правильный ответ. Не думаю, что авиация должна использоваться как средство политических санкций", - приводит слова Йожефа Варади
По словам гендиректора Wizz Air, в ситуации с рейсом Ryanair в Минске не случилось ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полета. "Не произошло ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полетов. Я не думаю, что была хотя бы секунда опасности для кого-либо", - отметил Йожеф Варади.
"Это политическая мера. Это не мера безопасности", - добавил глава Wizz Air
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