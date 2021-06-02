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Глава Wizz Air: Авиация не должна использоваться как инструмент политсанкций

02.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air раскритиковал рекомендацию ЕС не летать над Беларусью. Глава компании Йожеф Варади считает, что эти меры - инструмент политических игр, и никак не связаны с вопросами безопасности. Об этом он рассказал информагентству Reuters. 

"Я не думаю, что это правильный ответ.  Не думаю, что авиация должна использоваться как средство политических санкций", - приводит слова Йожефа Варади  БелТА. 

По словам гендиректора Wizz Air, в ситуации с рейсом Ryanair в Минске не случилось ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полета. "Не произошло ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полетов. Я не думаю, что была хотя бы секунда опасности для кого-либо", - отметил Йожеф Варади. 

"Это политическая мера. Это не мера безопасности", - добавил глава Wizz Air

Европейские авиакомпании отменили рейсы в Беларусь и обходят ее воздушное пространство, что привело к отмене некоторых рейсов Air France и Austrian Airlines в Москву, поскольку Россия предупредила о задержках в разрешении на альтернативные маршруты.

По словам генерального директора Wizz Air, запрет на пролет почти не повлиял на Wizz Air, поскольку ее рейсы в Россию, которые могут быть затронуты, в настоящее время в любом случае приостановлены из-за ограничений COVID-19.

Йожеф Варади добавил, что "размытые дипломатические соображения и соображения безопасности" могут подорвать глобальную авиационную отрасль, пытающуюся выжить в пандемии COVID-19.


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Теги: Минск
 
 
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Венгерский авиаперевозчик Wizz Air раскритиковал рекомендацию ЕС не летать над Беларусью. Глава компании Йожеф Варади считает, что эти меры - инструмент политических...
 
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