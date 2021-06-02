Глава Wizz Air: Авиация не должна использоваться как инструмент политсанкций

Источник материала: БT

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air раскритиковал рекомендацию ЕС не летать над Беларусью. Глава компании Йожеф Варади считает, что эти меры - инструмент политических игр, и никак не связаны с вопросами безопасности. Об этом он рассказал информагентству Reuters.

"Я не думаю, что это правильный ответ. Не думаю, что авиация должна использоваться как средство политических санкций", - приводит слова Йожефа Варади БелТА.

По словам гендиректора Wizz Air, в ситуации с рейсом Ryanair в Минске не случилось ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полета. "Не произошло ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полетов. Я не думаю, что была хотя бы секунда опасности для кого-либо", - отметил Йожеф Варади.

"Это политическая мера. Это не мера безопасности", - добавил глава Wizz Air



Европейские авиакомпании отменили рейсы в Беларусь и обходят ее воздушное пространство, что привело к отмене некоторых рейсов Air France и Austrian Airlines в Москву, поскольку Россия предупредила о задержках в разрешении на альтернативные маршруты.



По словам генерального директора Wizz Air, запрет на пролет почти не повлиял на Wizz Air, поскольку ее рейсы в Россию, которые могут быть затронуты, в настоящее время в любом случае приостановлены из-за ограничений COVID-19.



Йожеф Варади добавил, что "размытые дипломатические соображения и соображения безопасности" могут подорвать глобальную авиационную отрасль, пытающуюся выжить в пандемии COVID-19.







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